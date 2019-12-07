2019-12-07T08:02:09+03:00
Авто

На Вологодчине в выходные тяжелая ситуация на дорогах

ГИБДД Вологодской области предупреждает водителей о сложных погодных условиях
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Вологодской области обещают тяжелые погодные условия на этих выходных: из-за дождя, снега и гололеда на дорогах будет менее безопасно. ГИБДД советует быть внимательными на мокрой трассе, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров. На скользкой дороге тормозной путь значительно увеличивается. С повышенной осторожностью стоит ездить вблизи пешеходных переходов и в местах массового скопления людей.

Пешеходам напоминают, что капюшоны и зонты ограничивают видимость. Ночью желательны световозвращающие элементы на одежде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24