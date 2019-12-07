На Вологодчине в выходные тяжелая ситуация на дорогах
ГИБДД Вологодской области предупреждает водителей о сложных погодных условиях
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В Вологодской области обещают тяжелые погодные условия на этих выходных: из-за дождя, снега и гололеда на дорогах будет менее безопасно. ГИБДД советует быть внимательными на мокрой трассе, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров. На скользкой дороге тормозной путь значительно увеличивается. С повышенной осторожностью стоит ездить вблизи пешеходных переходов и в местах массового скопления людей.
Пешеходам напоминают, что капюшоны и зонты ограничивают видимость. Ночью желательны световозвращающие элементы на одежде.
ИСТОЧНИК KP.RU