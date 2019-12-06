Москва отдает 15 списанных троллейбусов вологжанам

СЕГОДНЯ 21:55 2019-12-06T21:55:03+03:00

Тем временем на Вологодчине есть собственное производство современных троллейбусов

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В областную столицу начали поступать списанные троллейбусы из Москвы. «Мосгортранс» бесплатно передает Вологде 15 троллейбусов. Администрация не уточняет, какие маршруты вновь заработают и когда. Напомним, на сегодняшний день в Вологде остался лишь один маршрут №4 на весь город. 30 октября Администрация Вологды утвердила схему организации дорожного движения с 5 троллейбусными маршрутами.

Троллейбусы будут принадлежать МУП "ПАТП №1", которое создали в 2019 году. 25 новых автобусов уже стоят у них на балансе.

В 2017 году ОАО "Вологдаэлектротранс" обанкротилась, компании принадлежали все троллейбусы и контактная сеть. На данный момент, контактные сети и уличное освещение принадлежат фирме, связанной с «Вологдаэлектротрансом» - АО "ТРАНС-АЛЬФА".

ИСТОЧНИК KP.RU