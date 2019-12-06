В Великом Устюге арестовали строителя финансовой пирамиды

СЕГОДНЯ 18:04 2019-12-06T18:06:24+03:00

Среди вкладчиков были и чиновники, и предприниматели. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Великом Устюге арестовали недобросовестного предпринимателя Дениса Молева.

Он в 2016 году основал агентство недвижимости «Уютный дом», но затем организовал финансовую контору, в которой принимались вклады и выдавались займы. Процентные ставки он назначал индивидуально. Мужчина работал с компаньоном -юристом.

Деньги финансистам несли многие: все, кто хотел стать еще богаче, получая приличные проценты. Но летом 2018 года им вдруг перестали выплачивать деньги. "Вкладчики" написали заявления в полицию. И вместе с юристами начали внимательно читать заключенные договоры.

Оказалось, что договоры на Дениса Молева нередко оформлялись как беспроцентный займ и предусматривали лишь небольшую пеню за просрочку возврата.

В результате в отношении Дениса Молева и Романа Кочергина все-таки было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере», началось следствие.

5 декабря суд постановил арестовать Молева, сообщает пресс-служба УМВД Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU