2019-12-06T16:33:15+03:00
Общество

224 ребенка были эвакуированы из череповецкого детского сада

Сработала пожарная сигнализация
Иван Чухнин
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Дети просто отправились на внеплановую прогулку.Дети просто отправились на внеплановую прогулку.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Череповце эвакуировали детей и сотрудников из детского сада. Сработала пожарная сигнализация.

Сигнал сработал в 15:09 6 декабря.

Как сообщает пресс-служба МЧС области, на пульт 01 поступил сигнал о сработке автоматической пожарной сигнализации в детском саде № 9 «Нежность», который расположен на Октябрьском проспекте, 59.Персонал сразу начал эвакуацию детей.

Как они сообщили, дым шел из шахты грузового лифта. В течение нескольких минут все 224 ребёнка были выведены из здания на улицу. На место прибыли пожарные подразделения. Они установили задымление, но горения уже не было. По предварительным данным, произошло замыкание в двигателе. Далее огонь не распространялся.

Сейчас проводится проветривание помещений, после этого дети вернутся в группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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