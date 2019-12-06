В Вологодской области мост рухнул вместе с грузовиком в реку

СЕГОДНЯ 14:35 2019-12-06T14:44:10+03:00

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В Вологодской области на дороге произошло ЧП. В Бабаевском районе вместе с грузовиком рухнул мост. Как сообщает МЧС, утром 6 декабря по дороге двигался грузовик. Мост через реку Сиуч в Бабаевском районе не выдержал нагрузки.

Местные жители под впечатлением от прямой линии с губернатором, которая прошла накануне, написали в соцсетях:

"Чуть-чуть опоздали на прямую линию, у нас рухнул мост, сегодня утром," — пишет Виктория. В результате ЧП никто не пострадал. Отрезанных населенных пунктов нет, имеется объезд.

На место прибыла техника - упавший трал, перевозивший дорожную технику, пытаются вытащить на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU