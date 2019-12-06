2019-12-06T12:57:13+03:00
Происшествия

В Череповце браконьер "провалился" под лед

При ближайшем рассмотрении оказалось, что мужчина ставил сети
Евдокия САХАРОВА
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Очевидцы сообщили о тонущем в Ягробе рыбаке 4 декабря. Спасатели незамедлительно выехали на место, оказалось что мужчина ставил сети, а не провалился под лед. Злоумышленника выгнали на берег, задерживать не стали, т.к. вызов был срочный, а для выяснения личности нарушителя необходим полицейский. Сейчас выход на плохо замерзшие водоемы запрещен - при потеплении образуются промоины, а лед и без того тонок.

Спасатели сообщили, что каждый день они патрулируют реки и вместе с полицией составляют протоколы о нарушении запрета. Штраф за выход на лед составляет до 1 до 3 тысяч рублей. Толщина льда на Ягорбе и Шексне составляет от 0 до 5 сантиметров, у берега 10-15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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