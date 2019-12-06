У пенсионера посреди Рыбинского водохранилища отказали ноги

СЕГОДНЯ 12:47 2019-12-06T12:47:01+03:00

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В минувший четверг, около шести часов вечера на Рыбинском водохранилище рядом с деревней Новинка рыбак почувствовал себя плохо. Пожилой мужчина рыбачил в компании друзей, когда у него отказали ноги. Самостоятельно вывезти пенсионера не удалось, пришлось привлекать спасателей. Мужчины находились в заливе, а до деревни идти лесом около 3 километров.

К 8 часам вечера спасательная операция была окончена. На данный момент выход на лед на Рыбинском запрещен из-за опасности провалиться - встречаются промоины, сам лед тонкий. Метеорологи обещают положительную температуру в городе металлургов до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU