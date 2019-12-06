31 декабря вологжане будут работать
Губернатор Вологодской области рассмотрел предложение сделать канун Нового года выходным днем
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Губернатор Вологодчины поддержал инициативу вологжан сделать 31 декабря выходным днем. Он заявил, что в этом году уже невозможно реализовать такой проект, а в следующем Олег Кувшинников сам обещает оформить заявку в Государственную Думу РФ.
5 декабря прошла "Прямая линия" губернатора Вологодской области, глава региона отвечал на вопросы вологжан и с энтузиазмом принял инициативу о выходном дне.
Некоторые работодатели самостоятельно приняли решение предоставить своим сотрудникам отдых в последний день в году.
ИСТОЧНИК KP.RU