2019-12-06T12:19:16+03:00
Происшествия

В Череповце 19-летний водитель влетел в световую опору

Молодой парень за рулем иномарки не справился с управлением
Евдокия САХАРОВА
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В Заягорбском районе Череповца произошло серьезное ДТП в половину третьего утра. Легковая иномарка протаранила столб на перекрестке проспекта Победы и улицы Архангельской. Единая дежурно-диспетчерская служба сообщила, что водитель 2000 года рождения за рулем «Фольксваген Поло» не справился с управлением и врезался в световую опору.

Пассажир иномарки, сидевший на переднем сидении серьезно пострадал - 19-летний юноша получил открытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в областную больницу № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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