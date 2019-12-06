В Вологде реконструируют аэропорт в 2021 году

СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-06T12:58:43+03:00

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Олег Кувшинников во время "Прямой линии" уточнил планы по реконструкции аэропорта в Вологде. Было принято решение отказаться от увеличения взлетно-посадочной полосы до 2,5 км. В 2021 году будет проведен капитальный ремонт существующей полосы, закуплено современное оборудование для возможности принятия самолетов различного класса в любое время суток.

Планируется взять в лизинг три борта, которые ежедневно будут летать в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск и Петрозаводск. Эти направления выбрали исходя из рейсов, которые взял на себя аэропорт Череповца - он осуществляет полеты за границу, на северо-запад и юг. Вологда собирается установить прямую связь с центром России.

ИСТОЧНИК KP.RU