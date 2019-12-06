Мальчик выпал из окна на 6 этаже в Череповце
В Череповце выпал из окна годовалый ребенок. Трагедия произошла 5 декабря около 15 часов. Ребенка на земле обнаружил гулявший с собакой прохожий. Он и вызвал скорую.
О ЧП сообщает областное управление следственного комитета.
. Малыш упал из окна шестого этажа дома № 12 на улице Наседкина. Ребенок был еще жив - его доставили в реанимацию. Однако в 15:45 сердце остановилось.
По данным следствия, малыш проживал в семье. Имел привычку забираться на подоконник окна в кухне, там родители установили на окно заглушку.
В этот день вся семья находилась дома, малыш от мамы из кухни ушел в другую комнату к 5-летнему брату, поиграв с ним, ушел обратно, но в кухню не вернулся, пройдя в спальню, где никого не было. Он поднялся на окно, использовав детский стульчик», — сообщили в областном управлении СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU