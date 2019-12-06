Мальчик выпал из окна на 6 этаже в Череповце

СЕГОДНЯ 10:31 2019-12-06T10:31:49+03:00

При этом вся семья была дома

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В Череповце выпал из окна годовалый ребенок. Трагедия произошла 5 декабря около 15 часов. Ребенка на земле обнаружил гулявший с собакой прохожий. Он и вызвал скорую.

О ЧП сообщает областное управление следственного комитета.

. Малыш упал из окна шестого этажа дома № 12 на улице Наседкина. Ребенок был еще жив - его доставили в реанимацию. Однако в 15:45 сердце остановилось.

По данным следствия, малыш проживал в семье. Имел привычку забираться на подоконник окна в кухне, там родители установили на окно заглушку.

В этот день вся семья находилась дома, малыш от мамы из кухни ушел в другую комнату к 5-летнему брату, поиграв с ним, ушел обратно, но в кухню не вернулся, пройдя в спальню, где никого не было. Он поднялся на окно, использовав детский стульчик», — сообщили в областном управлении СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU