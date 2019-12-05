Драка на лопатах двух сожителей закончилась больницей и судом

СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-05T15:17:01+03:00

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Суд вынес приговор жителю Шекснинского района за то, что он избил соперника, причинив тяжкий вред здоровью, лопатой.

В Шексне районный суд вынес приговор в отношении 44-летнего Вадима Л. - он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ).

ЧП случилось 7 июля 2019 года около полудня в помещении телятника СПК «Русь».

Вадим из ревности избил лопатой И.. У пострадавшего диагностировали обширный кровоподтек в области грудной клетки, перелом ребра, кровоподтек в области основания пятого пальца левой кисти, перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти.

Как спояснил Л, в тот день он по просьбе сожительницы, которая ему позвонила, подошел на ферму, где она работала. Там он увидел, что между ней и ее бывшим сожителем И. происходит ссора. У женщины в руках была лопата, выхватив которую, И. стал замахиваться на нее, но не ударил. Увидев Л., мужчина кинул лопату на пол.

Но новый сожитель тоже нашел на ферме лопату и пошел в сторону И., который стал замахиваться на него поднятой лопатой.

В результате драки на лопатах И. упал на пол. Новый сожитель помог сопернику подняться, подталкивая лопатой, вывел его с фермы и посадил на велосипед.

В судебном заседании Л. в совершении преступления признал полностью и раскаялся в содеянном.

С учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, ему назначено наказание - 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с возложением дополнительных обязанностей.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU