СЕГОДНЯ 13:46 2019-12-05T13:47:19+03:00

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Хоккейная «Северсталь» обыграла рижское «Динамо».

1:0 - так закончился поединок, который проходил в Риге, столице Латвии.

Даже счет говорит о том, что борьба была упорной. Были опасные моменты, но их ни одна сторона не могла реализовать. И лишь за две минуты до сирены нападающий Богдан Якимов смог забросить шайбу в ворота хозяев матча.

Андрей Разин, главный тренер ХК «Северсталь» прокомментировал журналистам игру в Риге так:

- Мы хорошо играли первый период, во втором контролировали ситуацию, в третьем периоде два глупых удаления перевернули игру. «Динамо» владело инициативой, но мы выстояли в обороне – это радует. В конце повезло, забили гол.

Гиртс Анкипанс, главный тренер ХК «Динамо», так объяснил неудачу:

- Была возможность выиграть матч: буллит, игра 5х3 - можно было забивать. В течение одной недели у нас пошло очень много травм – «пропало» пять защитников и центр. Это очень тяжёлый момент для нас. За две минуты до конца встречи опытный защитник играет через центр – это не позволительно.

Напомним, следующая игра на выезде у череповчан - с минским «Динамо». Сейчас «Северсталь» находится на десятом месте в западной конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU