Сотрудники ГИБДД помогли на трассе девушку-водителю

СЕГОДНЯ 13:31 2019-12-05T13:37:25+03:00

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Девушка-водитель попала в беду в Вологодском районе. Ей помогли инспекторы отдельной специализированной роты ДПС.

Наряд ДПС - старший лейтенант полиции Алексея Горбунова и лейтенант полиции Владислав Урюпин, нес службу в Вологодском районе. Около 17:15 на 17 км обхода Вологды полицейские обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2115. Он стоял на обочине с включенной аварийной сигнализацией. А рядом стояла девушка, которая безуспешно пыталась остановить проезжавшие авто.

Подъехав к машине, сотрудники ГИБДД поинтересовались - в чем дело. Девушка пояснила, что заглохла - в бензобаке закончилось топливо, а ее телефон разрядился. Полицейские предложили ей помощь - девушку с канистрой свозили на ближайшую АЗС, где заправили канистру бензином. Вернувшись, помогли налить топливо в бензобак. Девушка поблагодарила сотрудников ГИБДД за помощь - она смогла продолжила свой путь.

ИСТОЧНИК KP.RU