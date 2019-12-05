2019-12-05T12:09:24+03:00
Дом. Семья

В Вологодской области отстреляют каждого десятого медведя

Всего на Вологодчине проживает около 11 тысяч мишек
Иван Чухнин
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На Вологодчине прошла перепись бурых медведей. По последним данным, численность составила более 11 тысяч особей. Каждый десятый зверь живет на территории Вытегорского района. На территории Бабушкинского, Тотемского – насчитали порядка 800 особей, Бабаевского , Великоустюгского – около 700. Традиционно высокая численность медведя сохраняется в Верховажском, Кич.-Городецком, Никольском, Нюксенском иТарногском районах. Меньше всего медведей, менее сотни, обитает в Шекснинском и Вологодском районах. Заместитель губернатора области Михаил Глазков назвал медведя - объектом спортивной охоты. Он и сообщил о лимите добычи зверя:

- У нас в области численность медведя довольно высокая - около 0,8 особи на 1000 га угодий. За последние годы резких изменений не наблюдалось, поэтому и лимит добычи, скорее всего, останется на уровне сезона охоты 2019-2020 года: 1194 особи, или 11% от общей численности.

По оперативным данным, этой осенью лимит добычи освоен на 40%. Для сравнения, в сезоне охоты 2018-2019 года добыто 55% от лимита, в 2017-2018 году лимит освоен на 52%. Окончательные данные по осенней добыче медведя в этом году будут известны к середине декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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