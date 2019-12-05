В Вологодской области отстреляют каждого десятого медведя
На Вологодчине прошла перепись бурых медведей. По последним данным, численность составила более 11 тысяч особей. Каждый десятый зверь живет на территории Вытегорского района. На территории Бабушкинского, Тотемского – насчитали порядка 800 особей, Бабаевского , Великоустюгского – около 700. Традиционно высокая численность медведя сохраняется в Верховажском, Кич.-Городецком, Никольском, Нюксенском иТарногском районах. Меньше всего медведей, менее сотни, обитает в Шекснинском и Вологодском районах. Заместитель губернатора области Михаил Глазков назвал медведя - объектом спортивной охоты. Он и сообщил о лимите добычи зверя:
- У нас в области численность медведя довольно высокая - около 0,8 особи на 1000 га угодий. За последние годы резких изменений не наблюдалось, поэтому и лимит добычи, скорее всего, останется на уровне сезона охоты 2019-2020 года: 1194 особи, или 11% от общей численности.
По оперативным данным, этой осенью лимит добычи освоен на 40%. Для сравнения, в сезоне охоты 2018-2019 года добыто 55% от лимита, в 2017-2018 году лимит освоен на 52%. Окончательные данные по осенней добыче медведя в этом году будут известны к середине декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU