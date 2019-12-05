2019-12-05T11:40:09+03:00
Происшествия

Девочка закрылась на череповецком балконе на третьем этаже

Соседи вызвали маму, та - спасателей
Иван Чухнин
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Череповецкие спасатели вызволили из балконного плена девочку. Школьница захлопнула дверь и осталась на балконе в легкой одежде.

Спецслужб вызвали 4 декабря вечером к дому 13 по улице Леднева. Там закрылась на балконе школьница, но также была захлопнута и входная дверь в квартиру. Поэтому спасатели действовали с улицы: они приставили лестницу.

- Девочка находилась на балконе 3-го этажа, ее заметили соседи со 2-го, они и позвонили маме девочки, - рассказал директор Спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев. - Как выяснилось, дверь закрылась, а затем упал шпингалет двери. Так что сотрудники по лестнице проникли на балкон, там они отжали шпингалет и пустили девочку в квартиру.

Девочка перенесла стресс, но медпомощь ей не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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