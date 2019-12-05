2019-12-05T10:43:43+03:00
Общество

В Вологде появится футбольный манеж у проходной подшипникового завода

Иван Чухнин
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В Вологде собираются построить футбольный манеж возле подшипникового завода. Объявлены конкурсные мероприятия на разработку проектной документации.

Открытый манеж с искусственным покрытием появится на пустыре около проходной ПЗ по адресу Илюшина, 25 а.

На проект будет выделено около 2 миллионов рублей.

Подрядчик будет выбран в конце декабря 2019 года, еще полгода он будет работать над проектом, строительство начнется во второй половине 2020 году.

Как сообщает горадминистрация, футбольный манеж размером 78×36 метров будет построен на территории площадью 2,5 га. Помимо самого поля с искусственным покрытием, в здании будет располагаться административно-бытовой комплекс: 4 раздевалки с санузлами и душевыми, вестибюль, кабинеты администраторов, медпункт и трибуны на 200 зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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