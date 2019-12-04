2019-12-04T22:56:18+03:00
Спорт

Вологжанин выиграл Чемпионат мира по кикбоксингу

Мастер международного класса Роман Чижов завоевал золото
Евдокия САХАРОВА
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В Антелье в выходные прошел Чемпионат мира по кикбоксингу. Вологжанин отличился на международных соревнованиях - тренер центра боевых искусств Роман Чижов заполучил золото! Чемпионат был организован Всемирной ассоциацией организаций кикбоксинга (WAKO). Кроме того, российская сборная заняла первое командное место в общем зачете.

Роман тренирует молодежную сборную России и сам активно участвует в различных соревнованиях. СК «Череповец» сообщает, что в Чемпионате мира приняли участие почти 700 спортсменов из 63 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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