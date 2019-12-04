В вологодском баре именинник устроил дебош
В Вологде один молодой человек избил работника кафе, а второй покусился на стража порядка.
Два приятеля отдыхали в кафе на улице Ленина, но день рождения одного из них закончился рукопашным боем и вызовом полиции. ЧП случилось 3 декабря.
Сначала ребята тихо радовались праздничному дню и дружбе. Но затем друзья стали вести себя шумно и мешать другим.
Администратор сделал им замечание, но в ответ именинник ударил его кулаком в лицо. Мгновенно приехала вневедомственная охрана.
Наряд Росгвардии разбирался с 33-летним драчуном, но его 32-летний приятель решил заступиться за друга и стал оскорблять посетителей, сотрудников кафе и полицейских.
Слов стражей порядка он не понимал, напротив, стал хвататься за одежду.
В результате двух дебоширов из-за праздничного стола препроводили в отделение полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU