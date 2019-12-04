В вологодском баре именинник устроил дебош

СЕГОДНЯ 19:37 2019-12-04T19:39:08+03:00

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В Вологде один молодой человек избил работника кафе, а второй покусился на стража порядка.

Два приятеля отдыхали в кафе на улице Ленина, но день рождения одного из них закончился рукопашным боем и вызовом полиции. ЧП случилось 3 декабря.

Сначала ребята тихо радовались праздничному дню и дружбе. Но затем друзья стали вести себя шумно и мешать другим.

Администратор сделал им замечание, но в ответ именинник ударил его кулаком в лицо. Мгновенно приехала вневедомственная охрана.

Наряд Росгвардии разбирался с 33-летним драчуном, но его 32-летний приятель решил заступиться за друга и стал оскорблять посетителей, сотрудников кафе и полицейских.

Слов стражей порядка он не понимал, напротив, стал хвататься за одежду.

В результате двух дебоширов из-за праздничного стола препроводили в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU