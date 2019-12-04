Фура не вписалась под мост в Череповце, неудобство претерпели десятки водителей
Из-за перекрытого проезда образовалась огромная пробка
Скрин видеозаписи.
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Необычное ДТП случилось в Череповце утром 4 декабря. Пострадали десятки водителей.
Все произошло из-за фуры, которая по высоте не вписалась в пролет моста на съезде на улицу Парковую. Затомпонированный проезд мгновенно собрал огромную пробку.
ДТП случилось в 6:44, пробка стояла на мосту несколько часов.
Согласно появившейся видеозаписи, которая сделана камерой с ближайшего дома, грузовик с прицепом задел верхнюю часть моста. Конструкция с задней части прицепа съехала на дорогу, задев легковушку.
Подробности произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU