Фура не вписалась под мост в Череповце, неудобство претерпели десятки водителей

СЕГОДНЯ 14:13 2019-12-04T14:14:48+03:00

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Необычное ДТП случилось в Череповце утром 4 декабря. Пострадали десятки водителей.

Все произошло из-за фуры, которая по высоте не вписалась в пролет моста на съезде на улицу Парковую. Затомпонированный проезд мгновенно собрал огромную пробку.

ДТП случилось в 6:44, пробка стояла на мосту несколько часов.

Согласно появившейся видеозаписи, которая сделана камерой с ближайшего дома, грузовик с прицепом задел верхнюю часть моста. Конструкция с задней части прицепа съехала на дорогу, задев легковушку.

Подробности произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU