В Вологде умерла учитель музыки Валерия Гаврилина Татьяна Томашевская
В Вологде на 95 году жизни ушла из жизни Татьяна Дмитриевна Томашевская - работник культуры, первая учительница музыки композитора Валерия Гаврилина. Она скончалась в ночь с 2 на 3 декабря. Похороны состоятся в Вологде, в пятницу. Прощание пройдет в ритуальном комплексе на Пошехонском шоссе, время уточняется.
На похороны прибудет вдова Валерия Гаврилина - Наталия Евгеньева. Об этом сообщила "Комсомолке" близкий друг семьи, журналист и искусствовед Наталия Серова.
Именно Татьяна Дмитриевна Томашевская, преподаватель детской музыкальной школы, разглядела в своем ученике талант, тонкий слух и способности к сочинительству. Их дружба продожалась всю жизнь. Великий ученик ушел из жизни в 1999 году. Татьяна Дмитриевна многое сделала для увековечивания его памяти.
Вечная ей память.
ИСТОЧНИК KP.RU