2019-12-04T13:57:04+03:00
Общество

В Вологде умерла учитель музыки Валерия Гаврилина Татьяна Томашевская

Иван Чухнин
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Фото: архив Вологодской областной филармонии имени В.Гаврилина.Фото: архив Вологодской областной филармонии имени В.Гаврилина.
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В Вологде на 95 году жизни ушла из жизни Татьяна Дмитриевна Томашевская - работник культуры, первая учительница музыки композитора Валерия Гаврилина. Она скончалась в ночь с 2 на 3 декабря. Похороны состоятся в Вологде, в пятницу. Прощание пройдет в ритуальном комплексе на Пошехонском шоссе, время уточняется.

На похороны прибудет вдова Валерия Гаврилина - Наталия Евгеньева. Об этом сообщила "Комсомолке" близкий друг семьи, журналист и искусствовед Наталия Серова.

Именно Татьяна Дмитриевна Томашевская, преподаватель детской музыкальной школы, разглядела в своем ученике талант, тонкий слух и способности к сочинительству. Их дружба продожалась всю жизнь. Великий ученик ушел из жизни в 1999 году. Татьяна Дмитриевна многое сделала для увековечивания его памяти.

Вечная ей память.

ИСТОЧНИК KP.RU

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