Бой ночным дебоширам дадут областные власти вместе с УМВД

СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-04T13:33:13+03:00

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В Вологодской области хотят дать бой ночным нарушителям спокойствия.

Здесь готовят соглашение областного правительства и Законодательного Собрания области с Управлением МВД. Речь идет об упрощенной схеме наказания за такое нарушение. Сейчас, чтобы наказать дебоширов, полицейские должны зафиксировать факт нарушения тишины, затем материалы передаются участковому, и лишь потом решение выносит административная комиссия. После нарушения наказание может найти злоумышленников несколько недель.

Планируется, что после подписания соглашения полицейские будут выписывать штрафы прямо на месте. Сумма штрафа за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время составляет до 2000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU