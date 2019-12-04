Вологодский опекун с матами избивала подопечных

СЕГОДНЯ 12:44 2019-12-04T12:55:12+03:00

Видео нашли в телефоне одной из девочек

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В Сямженском районе опекуну предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенное с жестоким обращением.

Тревогу забили, когда в августе 2019 года 17-летняя девушка ушла из семьи опекуна. Когда девушку разыскали полицейские, она рассказала, что со стороны опекуна допускалось жестокое обращение по отношению к ней и более младшей подопечной девочке.

По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ. Как сообщают следователи, летом 2019 года опекун била воспитанниц, сопровождая свои действия нецензурной бранью. Непристойная сцена была заснята на видео одной из потерпевших.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для решения вопроса о передаче его в суд, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU