2019-12-04T12:20:19+03:00
Происшествия

В Соколе медики заподозрили убийство 43-летнего мужчины

Полиция задержала его товарища
Иван Чухнин
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Подозреваемый был задержан.Подозреваемый был задержан.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Тело 43-летнего мужчины обнаружили соседи в одной из квартир жилого дома в Соколе. Они пришли навестить знакомого. Однако обнаружили, что мужчина мертв. При этом признаков насильственной смерти не наблюдалось. Согласно правилам, была вызвана скорая помощь. Но медики обнаружили черепно-мозговую травму, поэтому вызвали полицию.

Под подозрение полиции попал знакомый убитого - 43-летний мужчина. Его видели, как он заходил в эту самую квартиру. Иногда мужчины ссорились.

26 ноября, вероятно, произошло то же самое. Началась драка, хозяин был избит.

Сейчас ведется следствие: устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины, назначен ряд экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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