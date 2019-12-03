Вологжане лишились 700 тысяч рублей за сутки

СЕГОДНЯ 17:19 2019-12-03T17:21:21+03:00

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За последние сутки вологжане подали 10 заявлений в полицию о мошеннических хищениях денег с банковских карт. Пострадавшими оказались жители Вологды, Череповца и Вытегорского района.

УМВД по Вологодской области сообщило, что чаще всего аферисты представляются сотрудниками банка и выведывают секретные коды карты, либо просят вывести все деньги на их счет, якобы для их сохранности. Так, например, пострадала 43-летняя вологжанка - ей позвонили из "банка" и сказали, что с ее счетом орудуют мошенники - надо срочно перевести деньги на его резервный счет. Так она лишилась 42 тысячи рублей.

У 61-летнего жителя Вытегорского района вывели 94 тысяч рублей - он отдал их, чтобы получить компенсацию в 380 тысяч рублей за купленные им плохие БАДы. Естественно, никакой компенсации мошенники ему не перевели.

Сорокалетняя вологжанка перевела 41 000 рублей за покупку офисной техники - ее она так и не получила. Другой мошенник обманул 78-летнюю старушку в интернете - он попросил у нее 80 тысяч рублей на погашение долга и покупку бытовой техники для его дочки. Добродушная женщина перевела необходимую сумму.

Интересно обманули череповчанина - ему позвонил неизвестный из "банка" и попросил установить приложение, якобы чтобы создать новую банковскую ячейку. У мужчины после этого со счетов исчезли 137 тысяч рублей.

Полицейские предупреждают вологжан о возможных мошенничествах, оповестите и своих родственников.

1. Не верьте звонкам из «банков» и других организаций. Банковские и государственные служащие не станут интересоваться данными вашей карты.

2. При получении звонка о том, что ваша карта заблокирована, или ее необходимо заблокировать, так как якобы по счету идут сомнительные операции, ни в коем случае не сообщайте номер банковской карты, PIN-коды и другие данные, не совершайте никаких действий, которых требуют от вас неизвестные. Проверьте информацию, самостоятельно позвонив или лично обратившись в офис вашего банка.

3. Не открывайте ссылки и файлы, пришедшие с незнакомых электронных адресов, удалите подозрительное сообщение. 4. Приобретайте товар только на проверенных Интернет-сайтах. Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU