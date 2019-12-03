2019-12-03T17:21:21+03:00
Происшествия

Вологжане лишились 700 тысяч рублей за сутки

Мошенники обманным путем вывели деньги с банковских счетов наивных вологжан
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

За последние сутки вологжане подали 10 заявлений в полицию о мошеннических хищениях денег с банковских карт. Пострадавшими оказались жители Вологды, Череповца и Вытегорского района.

УМВД по Вологодской области сообщило, что чаще всего аферисты представляются сотрудниками банка и выведывают секретные коды карты, либо просят вывести все деньги на их счет, якобы для их сохранности. Так, например, пострадала 43-летняя вологжанка - ей позвонили из "банка" и сказали, что с ее счетом орудуют мошенники - надо срочно перевести деньги на его резервный счет. Так она лишилась 42 тысячи рублей.

У 61-летнего жителя Вытегорского района вывели 94 тысяч рублей - он отдал их, чтобы получить компенсацию в 380 тысяч рублей за купленные им плохие БАДы. Естественно, никакой компенсации мошенники ему не перевели.

Сорокалетняя вологжанка перевела 41 000 рублей за покупку офисной техники - ее она так и не получила. Другой мошенник обманул 78-летнюю старушку в интернете - он попросил у нее 80 тысяч рублей на погашение долга и покупку бытовой техники для его дочки. Добродушная женщина перевела необходимую сумму.

Интересно обманули череповчанина - ему позвонил неизвестный из "банка" и попросил установить приложение, якобы чтобы создать новую банковскую ячейку. У мужчины после этого со счетов исчезли 137 тысяч рублей.

Полицейские предупреждают вологжан о возможных мошенничествах, оповестите и своих родственников.

1. Не верьте звонкам из «банков» и других организаций. Банковские и государственные служащие не станут интересоваться данными вашей карты.

2. При получении звонка о том, что ваша карта заблокирована, или ее необходимо заблокировать, так как якобы по счету идут сомнительные операции, ни в коем случае не сообщайте номер банковской карты, PIN-коды и другие данные, не совершайте никаких действий, которых требуют от вас неизвестные. Проверьте информацию, самостоятельно позвонив или лично обратившись в офис вашего банка.

3. Не открывайте ссылки и файлы, пришедшие с незнакомых электронных адресов, удалите подозрительное сообщение. 4. Приобретайте товар только на проверенных Интернет-сайтах. Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В деревне под Тарногой двое подростков запинали третьего до смерти
В Череповце спасатели эвакуировали хоккейную команду
Руководитель вологодского коммунального предприятия присвоил котлы и стройматериалы
В Вологде пенсионерка вспыхнула от газовой плиты на собственной кухне
Почта России в Вологодской области увеличивает количество доступных для маломобильных граждан отделений
У вологодской поэтессы Ольги Фокиной вышла новая книга стихов
Мужчина и ребенок погибли на трассе Москва-Архангельск
Криминальный дуэт ограбил "Спортмастер" в Вологде
Писатель Захар Прилепин встретится с читателями в Вологодской областной библиотеке
Почта России для жителей Вологодской области открывает зимнюю декаду подписки
Вологодчину признали лучшим местом для экотуризма по версии National Geographic
В Вологде присяжные оправдали мужа, которого обвиняли в убийстве жены
Украденную вологодскую икону нашли в Санкт-Петербурге
В селе под Кирилловом закрыли кабинет информатики из-за плохого освещения
В Вологде пьяный водитель, лишенный прав, раскурочил фургон ГАЗ
Девятилетний череповчанин проткнул себе сердце штырем, упав с забора
Вологодские школьники без аттестата могут поступить в колледжи
В Харовске действует пироман: сгорели вспомогательная школа и жилой дом
Вологжан наградили за программу сбережения здоровья
В Вологде открылся "Импульс"
Под Соколом загорелся психоневрологический интернат
Двое детей пострадали в ДТП на трассе под Вологдой