В деревне под Тарногой двое подростков запинали третьего до смерти

СЕГОДНЯ 16:13 2019-12-03T16:13:33+03:00

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Завершено расследование уголовного дела по факту убийства двумя юношами третьего. Трагедия случилась в деревне Наумовское Тарногского района 20 июля. Между двумя 18-летними парнями произошла ссора, началась драка.

Пьяный 17-летний подросток нанес дополнительный и ставший смертельным удар по голове ногой одному из дравшихся - он защищал своего приятеля, который оказался на земле. Потом юноше добавил и поднявшийся соперник. У молодого человека произошло кровоизлияние в мозг и он погиб на месте.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU