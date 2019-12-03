2019-12-03T16:13:33+03:00
Происшествия

В деревне под Тарногой двое подростков запинали третьего до смерти

Убийство произошло в конце июля в деревне Наумовское
Евдокия САХАРОВА
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Завершено расследование уголовного дела по факту убийства двумя юношами третьего. Трагедия случилась в деревне Наумовское Тарногского района 20 июля. Между двумя 18-летними парнями произошла ссора, началась драка.

Пьяный 17-летний подросток нанес дополнительный и ставший смертельным удар по голове ногой одному из дравшихся - он защищал своего приятеля, который оказался на земле. Потом юноше добавил и поднявшийся соперник. У молодого человека произошло кровоизлияние в мозг и он погиб на месте.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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