В деревне под Тарногой двое подростков запинали третьего до смерти
Убийство произошло в конце июля в деревне Наумовское
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Завершено расследование уголовного дела по факту убийства двумя юношами третьего. Трагедия случилась в деревне Наумовское Тарногского района 20 июля. Между двумя 18-летними парнями произошла ссора, началась драка.
Пьяный 17-летний подросток нанес дополнительный и ставший смертельным удар по голове ногой одному из дравшихся - он защищал своего приятеля, который оказался на земле. Потом юноше добавил и поднявшийся соперник. У молодого человека произошло кровоизлияние в мозг и он погиб на месте.
Материалы уголовного дела направлены в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU