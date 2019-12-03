В Череповце спасатели эвакуировали хоккейную команду

СЕГОДНЯ 15:30 2019-12-03T15:50:53+03:00

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В Череповце с реки Шексна со льда сняли хоккейную команду. Сотрудники МЧС утверждают, что лед еще тонок.

2 декабря в службу спасения позвонили горожане: на льду мальчишки 13-14 лет играли в хоккей на льду Шексны. Об этом сообщает сайть Черинфо.ру

По словам начальника спасательной службы Череповца Дмитрия Санакоева, на лед вышли семиклассники из 18-й школы. Мальчишек выпроводили на берег и провели профилактическую беседу.

«На Шексне лед тонкий, на фарватере промоины. Выходить на такой лед опасно, хотелось бы, чтобы родители еще раз объяснили это детям», — сказал начальник спасательной службы Дмитрий Санакоев.

Он напомнил, что с 23 ноября в Череповце запрещен выход на лед. Нарушителям грозит наказание — штраф от одной до трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU