2019-12-03T13:06:20+03:00
Общество

Руководитель вологодского коммунального предприятия присвоил котлы и стройматериалы

Он пойдет под суд
Иван Чухнин
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В Чагодощенском районе руководитель предприятия ЖКХ попал под суд - его обвиняют в краже строительных материалов и котлов из котельной.

Прокурор Чагодощенского района утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего директора за совершение трех преступлений.

Его действия попали под статью 160 УК РФ - присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, всего директор с февраля 2018 года по апрель 2018 года растратил более 70 тысяч рублей. Так, он приобрел на вверенные ему предприятием 42 тысячи рублей строительные товары, которые присвоил.

Кроме того, ранее он замещал должность директора ООО «Спецгидросервис». В мае 2013 года он похитил два котла для котельной, принадлежащие администрации Чагоды. Они стоили более 97 тысяч рублей.

Котлы были переданы во временное пользование предприятию, но директор поручил своим работникам отдать их на металлолом. Вырученные деньги он потратил на свои нужды.

Скоро уголовное дело рассмотрят в Бабаевском районном суде, сообщает пресс-служба прокуратуры по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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