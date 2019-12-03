В Вологде пенсионерка вспыхнула от газовой плиты на собственной кухне
В Вологде в многоэтажке на улице Ленинградской, 75б в понедельник, 2 декабря, едва не погибла 84-летняя женщина. Она стояла около газовой плиты, готовила еду. Внезапно на ней вспыхнула одежда.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области, загорание в трехкомнатной квартире на четвертом этаже произошло в 11:58.
К пятиэтажке прибыли пять пожарных машин и 20 человек личного состава.
Но еще до приезда спасателей пожар был потушен. Муж пенсионерки, 1936 года рождения, потушил пламя. Женщину с ожогами 2 степени госпитализировали в Вологодскую областную клиническую больницу. ЧП произошло из-за неосторожности женщины при использовании газовой плиты.
ИСТОЧНИК KP.RU