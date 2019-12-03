2019-12-03T12:28:59+03:00
Происшествия

В Вологде пенсионерка вспыхнула от газовой плиты на собственной кухне

Она осталась жива
Иван Чухнин
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В Вологде в многоэтажке на улице Ленинградской, 75б в понедельник, 2 декабря, едва не погибла 84-летняя женщина. Она стояла около газовой плиты, готовила еду. Внезапно на ней вспыхнула одежда.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области, загорание в трехкомнатной квартире на четвертом этаже произошло в 11:58.

К пятиэтажке прибыли пять пожарных машин и 20 человек личного состава.

Но еще до приезда спасателей пожар был потушен. Муж пенсионерки, 1936 года рождения, потушил пламя. Женщину с ожогами 2 степени госпитализировали в Вологодскую областную клиническую больницу. ЧП произошло из-за неосторожности женщины при использовании газовой плиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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