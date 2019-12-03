2019-12-03T12:05:06+03:00
Общество

У вологодской поэтессы Ольги Фокиной вышла новая книга стихов

Сборник "Будни и бредни" будет представлен в Вологде
Иван Чухнин
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Фото cultinfo.ruФото cultinfo.ru
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7 декабря в Вологде состоится презентация книги поэтессы Ольги Фокиной. Ее новый сборник назван "Будни и бредни".

Как сообщают организаторы, в вечере принимут участие исполнители песен на стихи поэтессыТатьяна Орлова и Александр Хазов, ансамбль "Доверие", а также клуб авторской песни "Откровение" под руководством Ларисы Ковалевой.

Презентация пройдет в зале на улице Ленинградской, 8. Начало -15:00. Вход свободный.

Автор знаменитой песни "Звездочка моя ясная" Ольга Александровна активно работает над стихами, регулярно печатается в единственном литературном журнале региона "Вологодский лад". На родине поэтессы в Архангельской области ежегодно проходит фестиваль, посвященный ее творчеству. В Вологде поэтесса живет с 1962 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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