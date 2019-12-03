У вологодской поэтессы Ольги Фокиной вышла новая книга стихов
7 декабря в Вологде состоится презентация книги поэтессы Ольги Фокиной. Ее новый сборник назван "Будни и бредни".
Как сообщают организаторы, в вечере принимут участие исполнители песен на стихи поэтессыТатьяна Орлова и Александр Хазов, ансамбль "Доверие", а также клуб авторской песни "Откровение" под руководством Ларисы Ковалевой.
Презентация пройдет в зале на улице Ленинградской, 8. Начало -15:00. Вход свободный.
Автор знаменитой песни "Звездочка моя ясная" Ольга Александровна активно работает над стихами, регулярно печатается в единственном литературном журнале региона "Вологодский лад". На родине поэтессы в Архангельской области ежегодно проходит фестиваль, посвященный ее творчеству. В Вологде поэтесса живет с 1962 года.
ИСТОЧНИК KP.RU