Мужчина и ребенок погибли на трассе Москва-Архангельск
Трагедия случилась на трассе Москва-Архангельск в Сямженском районе Вологодской области.
2 декабря, около 22:40 на 609-м километре автодороги Москва-Архангельск 41-летний житель Верховажского района на автомобиле «Шкода Рапид» выехал на полосу встречного движения. Там двигалась фура «МАН» с полуприцепом, которой управлял 46-летний житель Воронежской области.
В результате столкновения водитель «Шкоды» погиб на месте. В салоне находился пассажир - 10-летний мальчик. От травм он скончался через два часа в больнице.
Обстоятельства трагедии уточняются, сообщает пресс-служба областного УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU