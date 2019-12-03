Мужчина и ребенок погибли на трассе Москва-Архангельск

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-03T11:15:20+03:00

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Трагедия случилась на трассе Москва-Архангельск в Сямженском районе Вологодской области.

2 декабря, около 22:40 на 609-м километре автодороги Москва-Архангельск 41-летний житель Верховажского района на автомобиле «Шкода Рапид» выехал на полосу встречного движения. Там двигалась фура «МАН» с полуприцепом, которой управлял 46-летний житель Воронежской области.

В результате столкновения водитель «Шкоды» погиб на месте. В салоне находился пассажир - 10-летний мальчик. От травм он скончался через два часа в больнице.

Обстоятельства трагедии уточняются, сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU