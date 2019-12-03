Криминальный дуэт ограбил "Спортмастер" в Вологде
В полицию Вологды обратилась раюотница спортивного магазина, что на улице Чехова. Она написала заявление о краже зимней одежды: куртки и болоньевых брюк.
Были изучены записи из торгового зала и выяснлось, что воров было двое - женщина и подросток.
Вскоре была задержана вологжанка 1984 г.р.. Она призналась в воровстве. Затем задержали и ее подельника - 15-летнего парня. Как оказалось, женщина пригласила его участвовать в краже, сообщив, что даже если их поймают, то в силу возраста ответственности он не понесет.
Сейчас за свои действия будет отвечать она. По факту вовлечения несовершеннолетнего в преступление возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.150 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Кроме того, магазинным воришкам предстоит ответить и за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU