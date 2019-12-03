2019-12-03T00:54:55+03:00
Общество

Писатель Захар Прилепин встретится с читателями в Вологодской областной библиотеке

Мероприятие пройдет 3 декабря
Иван Чухнин
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В Вологду приехал писатель Захар Прилепин. В его планах - встретиться с вологодскими читателями. Встреча пройдет 3 декабря, в Большом зале Вологодской областной научной библиотеки (ул. М. Ульяновой, 7). Начало в 18 часов. Захар Прилепин уже был в Вологде еще до известных событий на Донбасе. Он представлял вышедшую книгу "Обитель". Кстати, съемки фильма по этому роману проходили в Кириллове, в массовых съемках были задействованы вологжане.

В прошлый приезд писателя Большой зал был полон. В этом году, в связи со съемками фильма, интерес к автору "Обители" резко возрос. И потому места лучше занять заблаговременно.

Захар Прилепин - автор книг «Патология», «Санькя», «Грех», «Обитель», «Взвод: офицеры и ополченцы русской литературы» и других.В разные годы он отмечен премией Правительства Российской Федерации в области культуры, премией «Большая книга», «Национальный бестселлер». Он один из активно пишущих и издаваемых авторов страны. Его произведения переведены на английский, немецкий, французский, итальянский, китайский, датский, норвежский, польский, болгарский, румынский и армянский языки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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