Вологодчину признали лучшим местом для экотуризма по версии National Geographic

СЕГОДНЯ 16:55 2019-12-02T16:56:19+03:00

В 2016 и 2019 году Вологодская область стала победителем в номинации "Лучший экологический отдых"

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По итогам ежегодного голосования National Geographic Travel Awards, Вологодская область заняла 1 место в номинации «Лучший экологический отдых» на сайте nat-geo.ru. За номинантов проголосовало почти полмиллиона человек. За лучший экотуризм состязались еще и Астраханская область и Забайкальский край, борьба была острой, а победитель определился в последний день. 28 ноября прошла торжественная церемония вручения наград в Москве.

На территории Вологодчины располагаются 82 памятника природы и 77 природных заказников, в том числе Дарвинский государственный природный заповедник, один из крупнейших национальных парков страны – «Русский Север», а также уникальный государственный природный заказник «Атлека» - там проходит водораздел 3 крупнейших водных систем: Атлантического, Ледовитого океанов и Каспийского моря.

Вологодская область прекрасный вариант для экоотдыха - сбора грибов и ягод, рыбалки, приобщения к деревенскому укладу и нетронутой природе.

ИСТОЧНИК KP.RU