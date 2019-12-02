В Вологде присяжные оправдали мужа, которого обвиняли в убийстве жены

СЕГОДНЯ 16:10 2019-12-02T16:10:50+03:00

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В Вологде в ночь с 27 на 28 февраля была убита женщина, ее тело обнаружили на улице Белоризцев. В убийстве обвиняли ее супруга, якобы в ходе ссоры мужчина нанес твердыми тупыми и острыми с рубящими свойствами предметами, руками и ногами множество ударов по голове, шее и телу жены. Вологжанка скончалась от полученных травм.

В Вологодском городском суде дело рассматривали 8 присяжных. Коллегия единодушно оправдала обвиняемого за недоказанностью причинения им ран супруге, сообщает пресс-служба судов Вологодской области. Мужчину сразу же освободили.

С 1 июня 2018 года в силу вступил закон «О рассмотрении отдельных категорий дел с участием присяжных заседателей». Теперь присяжные смогут выступать в районных и городских судах. На Вологодчине уже было 3 суда, на двух из них присяжные вынесли обвинительный вердикт. Это первый случай оправдания присяжными в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU