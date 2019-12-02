Украденную вологодскую икону нашли в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 15:12 2019-12-02T15:12:38+03:00

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Летом этого года из вологодского храма, а именно из Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, расположенного на Говоровском проезде, украли икону блаженного Николая Вологодского. Стоимость пропажи оценили в 20 тысяч рублей, ее отсутствие заметили не сразу. По камерам видеонаблюдения удалось просмотреть момент кражи: неизвестный положил икону в пакет и быстро покинул церковь.

Поиск отпечатков пальцев в базе данных результата не дал. Полицейские подумали о "гастролере" - жителе другого региона, который решился на преступление в Вологде. Кроме того, храм располагается рядом с вокзалом.

В какой-то момент полицейские получили информацию о причастности к преступлению 54-летнего вологжанина, который проживает в Санкт-Петербурге. При обыске дома у злоумышленника обнаружили пропавшую икону. Мужчина рассказал, что летом заезжал на родину, а когда зашел в собор поставить свечку - не смог удержаться, очень уж икона ему понравилась.

В последний день ноября начальник 2 отдела полиции торжественно вручил икону блаженного Николая Вологодского настоятелю Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы отцу Сергею.

ИСТОЧНИК KP.RU