2019-12-02T14:53:58+03:00
Общество

В селе под Кирилловом закрыли кабинет информатики из-за плохого освещения

Теперь дети не смогут заниматься там в течение 3 месяцев
Евдокия САХАРОВА
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Суд принял решение закрыть кабинет информатики в сельской школе под Кирилловом из-за недостаточного освещения. При проверке средней школы в селе Талицы обнаружилось, что искусственный свет в два раза ниже нормы. Учебный кабинет закрыли на 90 дней.

Директор учебного заведения с претензиями согласилась, но посетовала на низкое финансирование. Пообещала найти возможность осветить класс.

Дети не смогут заниматься там в течение 3 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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