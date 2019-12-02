2019-12-02T14:44:08+03:00
Происшествия

В Вологде пьяный водитель, лишенный прав, раскурочил фургон ГАЗ

ЧП произошло в полночь у ТЦ на Окружном шоссе
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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На Окружном шоссе в минувшую субботу ночью, около ТЦ, произошло ДТП. 25-летний пьяный вологжанин за рулем фургона ГАЗ 2705 врезался в рекламный щит, размещенный на обочине. Мужчина уже был лишен прав. Он не справился с управлением, ехал слишком быстро, его вынесло на встречку, а потом и на обочину, где он встретил препятствие в виде опоры для рекламного щита.

Вместе с ним в машине находилась 16-летняя пассажирка. Она пострадала при ударе, медики назначили девушке амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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