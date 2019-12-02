Девятилетний череповчанин проткнул себе сердце штырем, упав с забора

СЕГОДНЯ 13:48 2019-12-02T16:37:51+03:00

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Девятилетний череповчанин Кирилл Попов играл с друзьями на улице Чкалова, они решили перелезть забор, но мальчик не смог удержаться и рухнул прямо на железный штырь. В состоянии шока он добрел до школы, там позвонил родственникам, вызвали скорую. Маме сообщил, что распорол живот, а когда она смогла подъехать в больницу - его уже оперировали. Сложнейшую операцию, которая длилась в течение 4 часов, провели хирурги в детской областной больнице № 2 в Череповце. Оказалось, что штырь прошел пострадавшему прямо в сердце - левый желудочек, сообщает официальный сайт Череповца. ЧП произошло 20 ноября.

Врачи признались, что у них не было опыта ведения операции с такими повреждениями у детей, пришлось заткнуть дырку пальцем и проконсультироваться с Санкт-Петербургом и подождать "взрослых хирургов" из областной больницы. Сама по себе ранка была не большая, наружного кровотечения не было, а состояние мальчика было критическим. Он был на аппарате искусственной вентиляции легких. Во взрослой больнице за минувший год было только четыре случая похожих ранений. Хирурги детской больницы профессионально провели редкую операцию.

Мальчик неделю лежал в реанимации, а сейчас лечится в обычной палате хирургического отделения, ждет, когда ему можно будет вставать.

ИСТОЧНИК KP.RU