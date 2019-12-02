Вологодские школьники без аттестата могут поступить в колледжи

СЕГОДНЯ 13:27 2019-12-02T13:27:06+03:00

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На Вологодчине ряд рабочих специальностей в колледжах и техникумах доступен без сданного ОГЭ. Начальник управления организации проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора сообщил, что поступить можно и со справкой, правда рабочие специальности не будут считаться как следующий уровень образования. В Вологодской области в этом году со справкой рабочие специальности можно освоить лишь платно.

Девятиклассники могут сдавать экзамен несколько раз: в основной период, в июне и 2 раза в сентябре. Кроме того, можно остаться на второй год.

ИСТОЧНИК KP.RU