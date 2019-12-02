Вологодские школьники без аттестата могут поступить в колледжи
Девятиклассникам, не сдавшим ОГЭ, разрешено поступить в коллежди и техникумы на рабочие специальности
Изменить размер текста:
На Вологодчине ряд рабочих специальностей в колледжах и техникумах доступен без сданного ОГЭ. Начальник управления организации проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора сообщил, что поступить можно и со справкой, правда рабочие специальности не будут считаться как следующий уровень образования. В Вологодской области в этом году со справкой рабочие специальности можно освоить лишь платно.
Девятиклассники могут сдавать экзамен несколько раз: в основной период, в июне и 2 раза в сентябре. Кроме того, можно остаться на второй год.
ИСТОЧНИК KP.RU