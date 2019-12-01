Вологжан наградили за программу сбережения здоровья

1 Дек. 16:51 2019-12-01T16:51:22+03:00

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В столице признали вологодский проект лучшим, в плане развития физической активности среди населения. Конкурс лучших муниципальных проектов сбережения здоровья «Здоровые города России» прошел в Москве. Вологодчина представила на суд 9 своих проектов. 9 лет назад в Вологодской области основали ассоциацию «Здоровые города, районы и поселки», которая способствует развитию спорта и объединению городов Вологодской области с обменом знаниями по данной теме.

Проект Управления физической культуры и спорта «Вологда - территория здоровья и спорта» взял первое место в конкурсе - программа направлена на создание жителям Вологды возможностей для комфортных занятий физкультурой и спортом, увеличение количества спортивных вологжан.

Второе место занял проект ФК «СДЮСШОР-Вологда»: «Футбол. Путь поколений». Его концепция нацелена на футбольное взаимодействие малышей с ветеранами этого вида спорта.

В номинации «Лучший проект по активному долголетию» 3 место занял Физкультурно-спортивный центр Вологды с проектом «Физкультура для людей пожилого возраста», сообщают в пресс-службе администрации города Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU