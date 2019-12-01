В Вологде открылся "Импульс"

1 Дек. 16:14 2019-12-01T16:14:28+03:00

Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Вологодской области начал работу по направлениям науки, спорта и творчества

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В областной столице открыли новый центр "Импульс" - проект, направленный на выявление талантов у детей и молодежи Вологодчины. Ежегодно планируется принимать 900 человек на сменах, посвященных «Науке», «Спорту» и «Творчеству».

На открытии губернатор Олег Кувшинников познакомился с работой лабораторий физики, биологии и химии, кабинетами робототехники, информатики, лекториями и коворкингом, экостеной с различными видами растений. Здание площадью почти 1700 квадратных метров было капитально отремонтировано, внутренняя планировка максимально мобильная - можно двигать стены (и даже писать на некоторых), а электроприборы присоединяются к подвесной системе, так что можно не зависеть от местоположения.

Первая смена уже началась - она посвящена информатике, теорию множества и программирование преподают представители Высшей школы экономики. Детям стараются дать и олимпиадную подготовку, и знания, необходимые для развитии карьеры. В центре много современного оборудования, устройств для проведения опытов.

Смены будут длиться 21 день. Занятия по направлению «Наука» проходят на ул. Горького, 101, «Искусство» - в Колледже искусств, «Спорт» - на стадионе «Витязь». Проживание организовано в общежитии Вологодского института развития образования на ул. Судоремонтная, 48.

ИСТОЧНИК KP.RU