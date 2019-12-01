2019-12-01T15:46:19+03:00
Происшествия

Двое детей пострадали в ДТП на трассе под Вологдой

Авария случилась в 8 утра на автодороге Вологда-Ростилово
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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1 декабря в 8 утра произошло ДТП на трассе Вологда-Ростилово, 59 километр. Пострадали двое маленьких школьников - пассажиров автомобиля Форд. Пресс-служба УМВД сообщила, что водитель Форда допустил занос и задел обгоняющий его Датсун. Обе машины оказались в кювете, у них повреждены кузовы.

Мальчики 10 и 7 лет получили ушибы и направлены в больницу для обследования. 30-летний водитель автомобиля Датсуна от столкновения выпал из машины - получил ушибы и тоже был госпитализирован. Вероятно, он не был пристегнут ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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