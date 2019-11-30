9-летнюю школьницу нашли в Вологде спустя сутки
Девочку нашли у знакомых, решается вопрос о ее размещении в социально-реабилитационном центре
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В Вологде обнаружили пропавшую 28 ноября школьницу. Девочка ушла из дома в 5 часов вечера, найти ее удалось у знакомых спустя сутки. Именно сотрудники уголовного розыска отыскали пропавшую в районе улицы Можайского. Кроме них розысками занимались полицейские-кинологи, инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые.
На данный момент специалисты решают вопрос о размещении девочки в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Феникс». Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU