В Ирдоматке ночью сгорел дом 70-летней женщины

30 Нояб. 22:21 2019-11-30T22:23:49+03:00

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В деревне Ирдоматка Череповецкого района около 3 часов ночи произошел пожар - горел деревянный частный дом, принадлежащий пенсионерке. Специалисты до сих пор устанавливают причину произошедшего. Пожарные добрались до места ЧП за 15 минут и ликвидировали ЧП в течение часа.

Удалось эвакуировать пожилую хозяйку дома, которая находилась внутри. Ее госпитализировали с отравлением продуктами горения, рассказала сотрудник пресс-службы областного Управления МЧС России Анна Петухова.

Серьезно пострадала кровля дома и внутренняя отделка. Сумма ущерба устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU