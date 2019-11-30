2019-11-30T22:23:49+03:00
Происшествия

В Ирдоматке ночью сгорел дом 70-летней женщины

Пенсионерку госпитализировали с отравлением продуктами горения
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В деревне Ирдоматка Череповецкого района около 3 часов ночи произошел пожар - горел деревянный частный дом, принадлежащий пенсионерке. Специалисты до сих пор устанавливают причину произошедшего. Пожарные добрались до места ЧП за 15 минут и ликвидировали ЧП в течение часа.

Удалось эвакуировать пожилую хозяйку дома, которая находилась внутри. Ее госпитализировали с отравлением продуктами горения, рассказала сотрудник пресс-службы областного Управления МЧС России Анна Петухова.

Серьезно пострадала кровля дома и внутренняя отделка. Сумма ущерба устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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