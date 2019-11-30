Руководитель поискового отряда ЮК-Спас госпитализирован в Ярославле
Сотни людей озабочены здоровьем руководителя сокольского отряда поисковиков- спасателей Александра Громова.
В соцсетях отряда появилась информация, что он был госпитализирован и находится в городе Ярославле в больнице им. Соловьева.
Проблема в том, что при высокой температуре, головной боли и общей слабости врачи не могут поставить диагноз.
Был собран консилиум докторов города Москвы.Но окончательный вердикт все еще не вынесен.
"Человек, который всегда помогает другим, сегодня сам очень нуждается в поддержке и помощи. Шлите добрые мысли, пожелания здоровья или просто молитесь Саша обязан поправиться в ближайшее время, ещё столько дел, планов, идей!!! Саша, мы искренне переживаем, ждём тебя домой, поправляйся скорее!" - пишут его товарищи из Юк-Спаса.
Сотни людей, в том числе те, кому он помогал, организовывал помощи желают ему выздоровления.
К этим пожеланиям присоединяется и редакция "Комсомолки".
ИСТОЧНИК KP.RU