Руководитель поискового отряда ЮК-Спас госпитализирован в Ярославле

30 Нояб. 18:15 2019-11-30T18:15:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотни людей озабочены здоровьем руководителя сокольского отряда поисковиков- спасателей Александра Громова.

В соцсетях отряда появилась информация, что он был госпитализирован и находится в городе Ярославле в больнице им. Соловьева.

Проблема в том, что при высокой температуре, головной боли и общей слабости врачи не могут поставить диагноз.

Был собран консилиум докторов города Москвы.Но окончательный вердикт все еще не вынесен.

"Человек, который всегда помогает другим, сегодня сам очень нуждается в поддержке и помощи. Шлите добрые мысли, пожелания здоровья или просто молитесь Саша обязан поправиться в ближайшее время, ещё столько дел, планов, идей!!! Саша, мы искренне переживаем, ждём тебя домой, поправляйся скорее!" - пишут его товарищи из Юк-Спаса.

Сотни людей, в том числе те, кому он помогал, организовывал помощи желают ему выздоровления.

К этим пожеланиям присоединяется и редакция "Комсомолки".

ИСТОЧНИК KP.RU