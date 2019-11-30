2019-11-30T17:22:07+03:00
Происшествия

Трагедия на вологодской трассе: погибла девушка

ДТП случилось на автодороге на Чекшино-Тотьма-Никольск
Иван Чухнин
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Страшная авария произошла субботним утром на 95 километре дороги Чекшино-Тотьма-Никольск.

Об этом сообщает УМВД Вологодской области. ДТП произошло около 9:30. 26-летний водитель управлял автомобилем «Фольксваген», он не справился с управлением, автомобиль занесло, его выкинуло в кювет, она опрокинулась. В салоне находилась 25-летняя девушка-пассажир, она погибла. Водитель получил ушиб грудной клетки.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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