В Вологде опубликовали список 34 дворов, которые будут отремонтированы

СЕГОДНЯ 18:14 2019-11-29T18:14:45+03:00

Пока список предварительный, к 2020 году он может незначительно измениться

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В областной столице сформировали перечень дворовых территорий, которые вошли в программу "Городская среда" и будут отремонтированы в следующем году. Всего 34 двора в центре, Заречье, Водниках, Бывалово, ПЗ, районе улицы Ленинградской и в 5-м микрорайоне. Сейчас уточняется окончательная сметная стоимость для каждого двора, потом список вынесут на суд Общественной комиссии проекта «Городская среда».

На реконструкцию выделено около 200 миллионов рублей. Эти дворы попали в предварительный список на ремонт в 2020 году:

Ленинградская ул., д. 80 Ленинградская ул., д. 76А Челюскинцев ул., д. 4 Челюскинцев ул., д. 6 Челюскинцев ул., д. 8 Кирова ул., д. 22 Кирова ул., д. 16 Ударников ул., д. 19А Машиностроительная ул., д. 4 Машиностроительная ул., д. 5 Машиностроительная ул., д. 3 Горького ул., д. 116 Горького ул., д. 120А Гоголя ул., д. 99 Гоголя ул., д. 97 Гоголя ул., д. 101 Горького ул., д. 118 Гоголя ул., д. 95 Городской вал., д. 28 Ярославская ул., д. 25Б Ярославская ул., д. 25А Ярославская ул., д. 27А Галкинская ул., д. 74 Технический пер., д. 50 Воркутинская ул., д. 15А Технический пер., д. 48А Технический пер., д. 48 Технический пер., д. 48Б Дзержинского ул., д. 27 Дзержинского ул., д. 33 Дзержинского ул., д. 27А 1 мкр. ГПЗ-23, д. 2 Гончарная ул., д. 13 Кирпичная ул., д. 3

ИСТОЧНИК KP.RU