В Вологде пропала 9-летняя девочка

СЕГОДНЯ 17:30 2019-11-29T17:31:02+03:00

Фото: ПСО "Ты не один"

Пропавшая Юля Фото: ПСО "Ты не один"

О ней ничего не известно с вечера 28 ноября

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В Вологде ищут 9-летнюю школьницу, которая ушла в минувший четверг в 5 часов вечера из дома по адресу улица Ягодная, 10 и до сих пор от нее нет вестей.

Приметы девочки: выглядит на свой возраст, рост 1 метр 30 сантиметров, худенькая, светловолосая, прическа ниже плеч. Была одета в красную болоньевую куртку с Микки Маусом на спине, бежевую вязанную шапочку, серые колготки и темные ботинки.

О местонахождении Николаевой Юлии можно сообщить по телефонам 8 (172) 76-30-14, 76-30-15 или 102 полиция. Круглосуточно волонтеры: 8-911-505-68-98, короткий номер (8202) 60-68-98. Можно написать на почту poisk_detei35@bk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU