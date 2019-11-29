Директора Вашкинского лесхоза осудили за растрату 1,6 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:11 2019-11-29T15:11:34+03:00

Мужчине назначили 3 года лишения и он должен выплатить компенсацию в 8 миллионов рублей

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Бывшего директора Вашкинского лесхоза, являющегося филиалом САУ ВО “Вологдалесхоз”, осудили по нескольким тяжким статьям уголовного кодекса, в том числе и в совершении растраты. В 2015 году подсудимый похитил горючее с предприятия для нужд своей личной фирмы. Ущерб оценили в 1 603 312 рублей - классифицируется, как особо крупный размер. Кроме того, обвиняемый поставлял по договору пиловочный материал высшего качества по заниженным ценам - в результате, предприятие недополучило свыше 260 тысяч рублей.

Мужчина вину так и не признал. Экс-директору назначили 3 года лишения свободы в колонии общего режима плюс необходимо выплатить компенсацию в размере более чем 8 миллионов рублей, сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU